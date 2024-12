Wielki sukces Polki. 14 setnych sekundy, została liderką Pucharu Świata

W naprawdę dobrym stylu do zawodowego sportu wróciła Aleksandra Król-Walas, która specjalizuje się w slalomie gigancie równoległym . Polka pokazała moc już pod koniec listopada, gdy dotarła do wielkiego finału zmagań w chińskim Mylin. Walka o triumf na inaugurację była pasjonująca, lecz minimalnie lepsza okazała się Ester Ledecka.

"Wiedziałam, że jestem szybka, bo trenowałam razem z Niemkami, Szwajcarkami i Japonką i wygrywałam z nimi na treningach, ale wiadomo, że trzeba to było jeszcze pokazać w zawodach. Nie ukrywam, że byłam bardzo zestresowana, bo to był mój pierwszy start po rocznej przerwie . Jakoś jednak sobie z tym poradziłam" - mówiła po wszystkim w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interia Sport .

Aleksandra Król-Walas na podium Pucharu Świata. Niebawem zaprezentuje się w Polsce

Nasza rodaczka została na kontynencie azjatyckim. Niestety zawody w Yanqing nie poszły po jej myśli. Aż wreszcie karuzela Pucharu Świata przeniosła się do Europy, a dokładniej do włoskiej Carezzy. 12 grudnia 34-latka ponownie dała o sobie znać i uplasowała się na drugim miejscu. Polka w drodze po przepustkę do finałowej batalii pokonywała kolejno: Sabine Payer, Marię Bukowską-Chyc oraz Tsubaki Miki. Niestety w decydującym wyścigu o zaledwie 14 setnych sekundy doświadczoną sportsmenkę pokonała Jasmin Coratti.