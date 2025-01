Jan Hoerl po raz pierwszy w karierze na podium Pucharu Świata stanął w 2019 roku, kiedy to był trzeci w Engelbergu. Kolejny sezon nie był już tak udany w jego wykonaniu, a do czołówki na dobre wrócił w kampanii 2021/2022. Wtedy to znalazł się w austriackiej kadrze na igrzyska olimpijskie w Pekinie, na których razem z kolegami sięgnął po złoto w drużynie.

26-letni skoczek jest na dobrej drodze do tego, by odnotować najlepszy sezon w karierze. Od początku cyklu aż siedmiokrotnie meldował się na podium, wygrywając dwa konkursy: w Lillehammer i Engelbergu. Błyszczał również podczas Turnieju Czterech Skoczni , w którym zajął drugie miejsce za Danielem Tschofenigiem. Będzie też faworytem do tego, by stanąć na podium w Zakopanem, które ugości Puchar Świata w weekend 17-19 stycznia.