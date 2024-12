Co za forma Aleksandry Król-Walas! Pozostaje liderką

Obserwowanie zmagań Aleksandy Król-Walas w ostatnim czasie gwarantuje polskim fanom mnóstwo pozytywnych emocji. 34-latka rywalizuje obecnie w Pucharze Świata w snowboardzie. Jej specjalność to slalom gigant równoległy - w 2023 roku sięgnęła po brąz mistrzostw świata. W trwającym PŚ nie opuszcza jej wysoka dyspozycja. Aż do tego weekendu udało jej się już dwukrotnie uplasować na podium. Za pierwszym razem miało to miejsce w chińskim Mylin, zaś za drugim - we włoskiej Carezzie. W obu przypadkach zajęła drugie miejsce. Po tym, jak ta sztuka udała jej się przed kilkoma dniami we Włoszech, Król-Walas awansowała na liderkę klasyfikacji generalnej.