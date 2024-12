Przełamanie Polaka w PŚ. Wyrównał życiówkę. Najlepszy występ od pięciu lat

Przełamanie Mateusza Sochowicza

Dla Sochowicza to najlepszy wynik w PŚ od pięciu lat. To wyrównanie życiowego wyniku z sezonu 2019/2020, kiedy to był też 14. w Winterbergu. To także jego najlepszy wynik, jaki osiągnął na torze w Oberhofie.