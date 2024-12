Trwa koszmar koleżanki Igi Świątek. Kolejna operacja, potem niepokojące słowa

Niestety ostatnio obu paniom nie jest do śmiechu. Raszynianka dopiero co otrząsnęła się po dramacie związanym z pozytywnym testem antydopingowym. Choć udowodniła swoją niewinność, to i tak musiała odcierpieć miesięczne zawieszenie. Mikaela Shiffrin z kolei na dłuższy czas zamieniła narty na szpitalne łóżko. Powód? Fatalna kraksa, która wydarzyła się zaledwie kilkanaście dni temu. Nie obyło się bez interwencji ratowników i transportu do szpitala.