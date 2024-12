Piotr Habdas w końcu to zrobił. Pierwszy taki wynik Polaka w karierze

Piotr Habdas z pierwszymi punktami Pucharu Europy w karierze

Wracając do Habdasa, to w ubiegłym roku zajął on 30. miejsce w slalomie gigancie w mistrzostwach świata. To był najlepszy wynik Polaka w tej imprezie od 1997 roku w Sestriere i miejsca w "30" Andrzeja Bachledy-Curusia juniora.