Falstart Polaka na inaugurację PŚ. Tylko machnął ręką

Mateusz Sochowicz postanowił jednak kontynuować sportową karierę i zanosiło się na to, że w końcu zacznie dobijać do światowej czołówki w gronie saneczkarzy. Sygnał wysłał zresztą ostatniej zimy, kiedy to zajął 13. miejsce w mistrzostwach świata. Niestety w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w saneczkarstwie w Lillehammer zaliczył falstart.