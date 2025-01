Kadra się sypie. Thurnbichler przyparty do muru. Małysz stawia mu jeden warunek

Małysz postawił Thurnbichlerowi jeden warunek. Austriak ma problemy z jego realizacją

- Mam żal do niektórych, bo jak słyszę, że zawodnik daje z siebie sto procent, to zawsze powtarzam, że sto procent to za mało - zaskakuje Małysz. - Nie może być tak, że przychodzisz na trening i masz nadzieję, że trener wskaże ci, co poprawić. (...) Pamiętam, jak za naszych czasów siedzieliśmy z Robertem Mateją i bez przerwy kombinowaliśmy, co poprawić, jak dostać się na szczyt. Tymczasem teraz tego nie widzę.

- Albo jesteś zawodowym sportowcem i oddajesz się temu w pełni, albo nie. Zawodnik musi tym żyć na co dzień, kochać to, co robi, i być otwartym na ludzi, którzy chcą mu pomóc, na trenerów. Kiedy masz problem, to ty musisz iść do trenera, bo on czasem nie domyśli się, co w tobie siedzi - mówi z naciskiem "Batman z Wisły".