Tenisistka z Top 10 rozbita w proch i pył. 3:38, tuż przed Australian Open

Na kilka dni przed startem Australian Open Daria Kasatkina ma nad czym myśleć. Dwa miesiące temu przyleciała do Rijadu trochę w wakacyjnej już formie, po trudnym sezonie pewnie nie spodziewała się, że będzie musiała jeszcze grać. Wycofanie Jessiki Peguli sprawiło jednak, że wskoczyła w jej miejsce, nie mając już szans na awans do półfinału. Została rozbita przez Igę Świątek w zaledwie 51 minut , wygrała jednego gema.

Teraz, na trzy dni przed rozpoczęciem zawodów w Melbourne, w podobnym stylu uległa Madison Keys. Owszem, Amerykanka to była finalistka US Open, ale nie da się jej porównać do Polki. Na dodatek nawet od Kasatkiny jest znacznie niżej notowana w światowym rankingu, dzieli je 11 pozycji. Dziwi więc ogromna dysproporcja sił, jaka miała miejsce w ćwierćfinale w Adelajdzie. Rosjanka została bowiem zdemolowana.