Do turnieju rangi WTA 250 w Hobart , który jest bezpośrednim przetarciem przed wielkoszlemowym Australian Open, przystąpiła jedna Polka - Magda Linette. Rozstawiona z "czwórką" tenisistka z Poznania na inaugurację rozgrywek poradziła sobie z Warwarą Graczową, ale później dość nieoczekiwanie została rozbita 1:6, 1:6 przez Mayę Joint.

Turniej WTA 250 w Hobart. Kudiermietowa wyrównała, później zacięty bój

Kudiermietowa (77. miejsce w rankingu WTA) doszła w końcu jednak do głosu, chociaż nie przyszło jej to łatwo. W pierwszym gemie broniła trzech break pointów, ale wyszła z opresji, po czym przełamała rywalkę. Poprawiła się w pierwszym serwisie, a przy okazji korzystała z podwójnych błędów Belgijki, dzięki czemu wygrała 6:0.

Na początku trzeciej partii wydawało się, że ponownie będziemy świadkami tenisowego "bajgla" czyli wyniku 6:0. Deblowa mistrzyni Australian Open, Wimbledonu i US Open zaczęła od przełamania Kudiermietowej, później znowu dokonała tej sztuki i prowadziła już 3:0. Rosjanka wtedy pokazała, że stać ją nagły zryw - weszła na wyższe obroty, pewnie wygrała dwa kolejne gemy, a później była bliska przełamania rywalki i doprowadzenia do remisu. Ta jednak obroniła podanie i do końca seta potwierdzała dominację, triumfując 6:2.