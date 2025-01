Wielki pech Polki już po losowaniu Australian Open. Najgorszy wariant

Trzy pierwsze panie swoje turniejowe drabinki poznały jeszcze w nocy polskiego czasu - ceremonia losowania zaczęła się po godz. 4.30. W tym samym momencie odbywały się jeszcze ostatnie spotkania turnieju kwalifikacyjnego, nie wszystkie nazwiska pojawiły się więc w drabince. Swojej pierwszej przeciwniczki nie poznała choćby Magdalena Fręch, dla której to turniej wyjątkowy. Po raz pierwszy została bowiem rozstawiona w losowaniu, przy jej nazwisku znalazł się numer 23. To oznaczało, że nie trafi w dwóch pierwszych rundach na żadną z 31 innych uprzywilejowanych zawodniczek, m.in. Świątek czy Arynę Sabalenkę .

Finalistka WTA 500 w Brisbane rywalką Magdaleny Fręch w Australian Open. Wygrała seta z Sabalenką

Do miejsca obok Fręch dolosowano bowiem Polinę Kudiermietową , tak rewelacyjnie prezentującą się w tej części sezonu. Do turnieju WTA 500 w Brisbane przystępowała jako 107. zawodniczka światowego rankingu, musiała wystąpić w kwalifikacjach. Przeszła je, a później ograła pięć kolejnych rywalek, w tym: Darię Kasatkinę (WTA 9) czy Ludmiłę Samsonową (WTA 27). Dotarła do finału, a w nim w znakomitym stylu wygrała seta z Aryną Sabalenką (6:4) . W drugim zaś prowadziła 2:1, miała szansę na przełamanie Białorusinki i zepsuła prosty forhend. Po tej akcji wszystko jej się posypało, liderka rankingu odżyła i wygrała tytuł.

Potężnie zbudowana reprezentantka Niemiec rywalką Mai Chwalińskiej. Ich bilans to 1:0 dla Polki

Chwalińska zaś wpadła na Niemkę Jule Niemeier, zawodniczkę bardzo mocną fizycznie, ale chaotyczną, potrafiącą seryjnie popełniać wielkie błędy. Obie grały ze sobą półtora roku temu w WTA 125 w Kozerkach - Chwalińska miała wówczas ogromne problemy po powrocie do gry po operacji kolana. Spadła na 405. miejsce w rankingu, do turnieju dostała dziką kartę. I... wygrała w pierwszej rundzie z najwyżej rozstawioną Niemeier - 4:6, 6:2, 6:3. Ostatecznie dotarła do półfinału, to dało jej oddech na długie tygodnie. Dziś dzieli je zaledwie 30 pozycji w rankingu. Niemka nie zaczęła też tego sezonu zbyt dobrze - w Auckland poległa już w pierwszej rundzie, w Adelajdzie nie przeszła kwalifikacji.