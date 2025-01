Pogrom w meczu Magdy Linette. 6:1, 6:1 w 60 minut. Turniejowa "4" za burtą

Magda Linette zdecydowała się na jeszcze jeden występ przed Australian Open i udała się na turniej WTA 250 do wietrznego Hobart. Polka została rozstawiona z "4" w singlu, ale postanowiła także wziąć udział w zmaganiach w grze podwójnej w duecie z Sofią Kenin. To właśnie w parze z Amerykanką zanotowała swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie 2025. Dzień później nadszedł także czas na premierowy triumf w singlu, po zaciętej batalii z Warwarą Graczewą. Ostatecznie poznanianka wygrała to spotkanie 6:3, 3:6, 6:4.

