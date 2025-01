Linette przegrała seta, Radwańska wkroczyła do akcji. Odrodzenie i triumf Polki

Magda Linette awansowała do drugiej rundy WTA 250 w Hobart. Wygrana po trudnym boju

Początek spotkania był bardzo zacięty. Na pierwszego break pointa trzeba było zaczekać do czwartego gema. Wówczas Linette miała jedną okazję na 3:1, ale nie udało się jej wykorzystać. Po chwili to rywalka miała dwie szanse na przełamanie. W obu przypadkach Magda uruchamiała jednak świetną obronę serwisem , dzięki czemu wciąż nie doszło do wygranego rozdania przez returnującą zawodniczkę.

W następnych minutach Linette mogła odzyskać to, co straciła. Miała break pointa na 2:1, ale ostatecznie taki wynik pojawił się z perspektywy rywalki. Magda wytraciła impet, a Warwara nabierała wiatru w żagle. Reprezentantka Francji wykorzystała swój moment i powiększyła przewagę, po raz kolejny przełamując poznaniankę. W następnym gemie 32-latka znalazła sposób, by odpowiedzieć przeciwniczce i wywalczyła powrotnego breaka, ale nie nacieszyła się nim zbyt długo. Później to znów Graczewa uciekła z wynikiem, tym razem już do stanu 5:2. Notowana na 69. miejscu zawodniczka nie dała już sobie wyrwać prowadzenia. Tym razem to ona triumfowała 6:3, a to oznaczało decydującą partię.