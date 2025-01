Polka w półfinale WTA w Hobart. Wielkie emocje tuż przed Australian Open

Obie wychowały się w Poznaniu, już w dziecięcych latach często ze sobą rywalizowały. Katarzyna Piter i Magda Linette walczą nie tylko o to, która z nich będzie w najbliższym czasie deblową jedynką z Polski w rankingu WTA, ale też do ich starcia dojdzie na korcie. Stanie się to w Hobart - najpierw do ćwierćfinału gry podwójnej awansowała Linette, a kilka godzin po niej to samo uczyniła Piter. W półfinale turnieju WTA 250, ostatniego sprawdzianu przed Australian Open, zagra tylko jedna.