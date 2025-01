Aryna Sabalenka to bez wątpienia jedna z najlepszych tenisistek świata. 26-latka przez długi czas walczyła o to, aby wyprzedzić Igę Świątek w światowym rankingu. Udało jej się to już w 2023 roku, jednak na fotelu liderki zasiadła jedynie na miesiąc. W poprzednim roku zawodniczka z Mińska cierpliwie dążyła do celu i ponownie objęła prowadzenie w tym zestawieniu. Tym razem jednak nie pozwoliła Idze Świątek się wyprzedzić - i wiele wskazuje na to, że Białorusinka jeszcze przez dłuższy czas pozostanie pierwszą rakietą świata. Przed nami bowiem Australian Open, a więc rywalizacja na kortach, na których 26-latka czuje się jak ryba w wodzie.

