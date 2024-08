Polka zagrała na US Open ze swoją zmorą. 0:6 i zwrot akcji, emocje do końca

Wtorkowy wieczór przyniósł nam kolejny mecz eliminacyjny w US Open z udziałem naszej reprezentantki. Na korcie pojawiła się Maja Chwalińska, by rywalizować o awans do drugiej rundy kwalifikacji z dobrze sobie znaną Mayą Joint. 22-latka nie miała zbyt dobrych wspomnień z poprzednich spotkań przeciwko Australijce i nie inaczej potoczyła się także ich batalia w Nowym Jorku. Chociaż w drugim secie Polka zerwała się do walki, to niestety przegrała ostatecznie 0:6, 3:6.