Pasjonująca batalia Magdy Linette z triumfatorką turnieju WTA. 4:2 i zwrot akcji

Niedzielny poranek czasu polskiego przyniósł nam pierwszy pojedynek z udziałem Magdy Linette w sezonie 2025. Poznanianka przystępowała do spotkania z McCartney Kessler w roli faworytki i przez pewien czas wywiązywała się w tej roli. Od stanu 4:2 dla Polki w pierwszym secie nastąpił jednak zwrot akcji na korzyść Amerykanki. Ostatecznie to niżej notowana tenisistka cieszyła się z triumfu 6:4, 6:4 i awansu do drugiej rundy WTA 500 w Brisbane. Magda zaś może już udać się na turniej do Hobart.