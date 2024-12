Wspaniały triumf Jasmine Paolini. Włoszka rozgromiła mistrzynię olimpijską

Rozgrywki United Cup rozkręciły się na dobre. Podczas trzeciego dnia zmagań do gry wkroczyła reprezentacja Włoch, która znajdowała się w szerokim gronie kandydatów do końcowego trofeum. Największą gwiazdą z Półwyspu Apenińskiego, która udała się do Sydney, jest Jasmine Paolini. Zanim zobaczyliśmy w akcji zawodniczkę z polskimi korzeniami, najpierw do gry wkroczył Flavio Cobolli. 22-latek pokonał na otwarcie rywalizacji ze Szwajcarią swojego rówieśnika Dominica Strickera 6:3, 7:6(2), dzięki czemu dał większy komfort psychiczny swojej koleżance z kadry.

