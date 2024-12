United Cup 2024/25. Polska - Norwegia. Iga Świątek - Malene Helgo, o której, gdzie oglądać

Polscy kibice już odliczają dni do meczu Igi Świątek w United Cup 2024/25. Będzie to jej pierwsze starcie z nowym trenerem - Wimem Fissettem. W pierwszym pojedynku w ramach rywalizacji z Norwegią Polka zmierzy się z Malene Helgo. To spotkanie zostanie rozegrane na drugim końcu świata - w australijskim Sydney. Poniżej podpowiadamy więc polskim kibicom, o której godzinie i gdzie można oglądać ten pojedynek.