Iga Świątek rywalizuje z Aryną Sabalenką od kilku lat, ale na dobrą sprawę dopiero na początku 2023 roku ich starcia wybiły się na czoło w światowym kobiecym tourze. Wszystko za sprawą pierwszego wielkoszlemowego tytułu Białorusinki w Melbourne - uwierzyła wówczas, że może trafić na szczyt. Polka długo i skutecznie broniła swojej pozycji, przegrała ją dopiero podczas jesiennego US Open.

Nie na długo jednak - po ośmiu tygodniach, w finale sezonu w Cancun, strąciła zawodniczkę z Mińska z tronu, dokonała tego w imponującym stylu. I aż do 21 października była znów jedynką - łącznie aż przez 125 tygodni. Po swoim sukcesie w Chinach Sabalenka odbiła pozycję "jedynki", ma ją do teraz. Zmiana będzie możliwa dopiero po Australian Open, 27 stycznia. A jeśli wówczas Iga tego nie dokona, będzie jej już bardzo trudno aż do wakacyjno-jesiennej części zmagań na kortach twardych.