W Rosji huczy o sukcesie rywalek Świątek. Otrzyma od Putina specjalny order

Mirra Andriejewa to jedna z najbardziej utalentowanych tenisistek młodego pokolenia. Choć ma zaledwie 17 lat, do tej pory bez problemu radziła sobie na korcie z takimi zawodniczkami, jak m.in. Magda Linette , Jasmine Paolini , Karolina Pliskova , czy nawet Aryna Sabalenka . Młodej Rosjance wciąż nie udało się jednak wygrać pojedynku z Igą Świątek - panie zmierzyły się w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati, jednak to właśnie Polka wyszła zwycięsko z tej batalii, pokonując rywalkę 4:6, 6:3, 7:5.

