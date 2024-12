Magda Linette stanęła Arynie Sabalence na drodze. Nocna informacja prosto z WTA Brisbane

Tym razem reprezentantka Kazachstanu nie wystartuje w Brisbane, bowiem wybrała udział w United Cup. To zwiększa szanse Białorusinki na końcowy sukces. Na dodatek na godziny przed rozpoczęciem rywalizacji wycofała się tenisistka, która miała zostać rozstawiona z "2" - Jessica Pegula. Amerykanka zmaga się z problemami zdrowotnymi, nadal dokucza jej kontuzja kolana. To oznacza, że nie dojdzie do powtórki finałowego zestawienia z WTA 1000 w Cincinnati oraz wielkoszlemowego US Open. Możliwy jest za to pojedynek Aryny Sabalenki z Emmą Navarro, do którego doszło w półfinale zmagań w Nowym Jorku. To właśnie 23-latka przejęła numer dwa w drabince po swojej starszej rodaczce.