W US Open Polka zatrzymała się na ćwierćfinale, a w Australian Open i na Wimbledonie odpadła w trzeciej rundzie. Z kolei w Dubaju, Cincinnati i Stuttgarcie (ten ostatni turniej to WTA 500) doszła do półfinału. Łącznie wygrała 64 mecze, a 9 spotkań przegrała.

Dawid Olejniczak o 2024 roku Igi Świątek: "Nie był wybitny"

Ocena tych wyników w wykonaniu opinii publicznej była raczej pozytywna, ale nie do końca zgadza się z tym Dawid Olejniczak. - Moim zdaniem to był bardzo przeciętny sezon Igi Świątek. Oczywiście zdominowała rozgrywki na kortach ziemnych, gdzie wygrała praktycznie wszystko. Natomiast patrząc na to, co działo się na pozostałych turniejach wielkoszlemowych, czy nawet w tych na betonie, które wcześniej wygrywała, jak choćby US Open, czy też na finałach WTA, gdzie nie wyszła z grupy, a broniła tytułu, to nie można powiedzieć, że to był wybitny rok - powiedział w programie Meczyków w YouTube.