Sabalenka przechytrzona już na starcie sezonu. A Collins się śmieje

Organizatorzy United Cup dysponują bowiem budżetem przekraczającym 11 milionów dolarów amerykańskich - podzielili go na dwie równe połowy: dla pań i panów. W Brisbane kobiety zarobią, wszystkie razem, 1,52 miliona dolarów, niemal cztery razy mniej. Trudno więc nie odnieść wrażenia, że skoro oba mają taką samą rangę, to uczestniczki tego drugiego mogą czuć się lekko oszukane.

United Cup nie dla Rosjanek i Białorusinek. A w Brisbane znacznie gorzej płacą

Aryna Sabalenka nawet gdyby chciała grać w United Cup, to i tak by nie mogła. To formalnie zawody drużynowe, do nich reprezentanci Białorusi i Rosji od blisko trzech lat nie mają wstępu. Formalnie nie reprezentują swoich krajów, występują bez flag i innych symboli narodowych. Stąd tak liczna "kolonia" z tych krajów w Brisbane, także m.in. Daria Kasatkina, Diana Sznajder, Mirra Andriejewa, Jekaterina Aleksandrowa, Ludmiła Samsonowa czy Wiktoria Azarenka. W Brisbane występują też dwie Polki: Magdalena Fręch i Magda Linette. Tuż po pierwszej w nocy polskiego czasu poznały układ swoich spotkań.