Czołowa tenisistka WTA znowu to zrobiła. Na liście Świątek i Linette

Zaczęło się United Cup. Beatriz Haddad Maia niespodziewanie przegrała ze 175. rakietą świata Xinyu Gao, która w turnieju pojawiła się na zastępstwo Qinwen Zheng. Spotkanie potrwało ponad trzy godziny. Brazylijka przyzwyczaiła swoich fanów do tak długich meczów - jak wyliczył Bastien Fachan, to był już 15. od 2022 roku trwający co najmniej 180 minut. W tym okresie rozgrywała thrillery z Igą Świątek czy Magdą Linette.