ITIA zdecydowało się bowiem zawiesić raszyniankę na okres jednego miesiąca, z czego kilka dni zawieszenia zostało odłożone na grudzień. W związku z tym zawieszeniem Polka musiała opuścić turnieje w Azji, przez co straciła fotel liderki rankingu WTA, ale mogła już zagrać, choćby w kończących sezon W TA Finals w Arabii Saudyjskiej, czy też w reprezentacyjnym turnieju Billie Jean King Cup . O ile w Arabii nie zagrała najlepiej, o tyle w Maladze bardzo pomogła Biało-Czerwonym.

Iga Świątek otwiera własną markę. Wykonała ważny ruch

Kolejny sezon będzie dla Świątek wielkim testem. Polka wspólnie z trenerem mają oczywiście niesamowite ambicje, ale ich sytuacja nie jest już tak kryształowa, jak to miało miejsce dotychczas. Polka nieco straciła na swoim nieskazitelnym wizerunku, ale wielu kibiców wciąż wspiera ją bezgranicznie, co widać w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, nasza gwiazda na koniec tego 2024 roku przyszykowała prawdziwą bombę dla swoich wiernych fanów.

Portal "Espresso.com" zauważył bowiem, że Polka zdecydowała się zarejestrować swój własny znak graficzny, co jasno wskazuje na to, że będzie ona tworzyć swoją markę. Faktycznie Interii udało się potwierdzić tę informację w Urzędzie Patentowym. W personalnym logo Świątek na pierwszy plan wybija się imię "Iga.", które znalazło się na jego górze i napisane jest bardzo wyrazistym, pogrubionym czarnym kolorem. Poniżej zaś znalazł się podpis Świątek, do którego wykorzystania zdecydowanie delikatniejszą linię.