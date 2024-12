Polacy powalczą o United Cup. Przed rokiem zabrakło niewiele

Polacy rozpoczną nowy sezon zmaganiami w United Cup. Na początku stycznia w trzech australijskich miastach mierzyć się będą mieszane reprezentacje narodowe, które ostatecznie powalczą o puchar. Stawką jest też 500 punktów do rankingów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz to bezapelacyjnie liderzy, na których liczą zarówno drużynowi koledzy - czyli Maja Chwalińska , Alicja Rosolska, Kamil Majchrzak i Jan Zieliński - jak i kibice.

Nadchodząca edycja będzie dopiero trzecią. Do tej pory Polacy nie zdołali wygrać United Cup, ale dwukrotnie pokazali się z dobrej strony. W 2023 roku dotarli do półfinału, zaś przed rokiem dopiero w finale nieznacznie ulegli Niemcom . Iga Świątek nie ukrywa, że tym razem ma nadzieję na podniesienie w górę trofeum.

Iga Świątek: polski zespół jest wspaniały, chcemy powalczyć o zwycięstwo

"Oczywiście, że rok temu byliśmy blisko, te piłki meczowe w meczu "Hubiego"... Zabrakło centymetrów do zwycięstwa . Rzecz jasna, w tym roku znów chcemy spróbować. Mam nadzieję, że dotrzemy do finałowych etapów turnieju i powalczymy o zwycięstwo" - zaczęła 23-latka. Później skupiła się na chwaleniu swojej drużyny, choć nie ukrywała, że przed Polakami stoi wielkie wyzwanie.

"Myślę, że polski zespół jest wspaniały, panuje świetna atmosfera, mamy bardzo dobre doświadczenia ze wspólnej gry. Damy z siebie wszystko. Ostatnio finał wyzwolił w nas sporo emocji, również pozytywnych, pomimo że przegraliśmy. To pierwszy turniej w tym roku, więc nigdy nie wiesz, jaki tenis pokażesz. Trzeba spędzić kilka dni tylko na tym, by odkryć, jak czujesz się na korcie, ale myślę, że oba mecze będą dla nas trudne. Podczas United Cup nie ma łatwych spotkań, zwłaszcza to przeciwko Czechom z Karoliną Muchovą tak się zapowiada. Zawsze toczę z nią świetne boje, zazwyczaj trzysetowe, myślę, że to będzie ekscytujące. Na razie idę jednak krok po kroku, skupiam się na pierwszych treningach" - podkreśliła wiceliderka światowego rankingu WTA.