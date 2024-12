Świąteczny nastrój u Igi Świątek. Pokazała wyjątkowe zdjęcie sprzed lat

24 grudnia to wyjątkowy dzień. Sportowcy śmielej dzielą się w nim swoim życiem prywatnym z kibicami, wszystkim udziela się atmosfera świąt Bożego Narodzenia. W ich wigilię Iga Świątek wrzuciła wyjątkowy post na Instagramie. Sięgnęła głęboko do archiwów, bo opublikowane zdjęcie ze "świętym Mikołajem" musi pochodzić z pierwszej dekady tego wieku. Raszynianka przebywa już w Sydney, gdzie szykuje się do United Cup.