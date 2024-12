Tenisowy sezon 2025 rozpocznie się jeszcze w starym roku, jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu ruszą do boju przedstawiciele Kazachstanu i Hiszpanii. To mecz Aleksandra Szewczenki z Pablo Carreño-Bustą będzie tym pierwszym w ogóle, a po ich starciu na kort wyjdą Jelena Rybakina i Jessica Bouzas Maneiro .

Na starcie Igi Świątek i Huberta Hurkacza polscy fani tenisa będą musieli poczekać do przyszłego poniedziałku, wtedy Polska zagra z Norwegią. Biało-Czerwoni w poprzedniej edycji United Cup dotarli w Sydney do finału, przegrali go z Niemcami, ale Świątek wygrała wszystkie swoje pięć spotkań. Dlatego więc formalnie broni 500 punktów, więcej w tych zawodach wywalczyć nie może.

Dwie Polki wyraźnie awansowały w rankingu WTA. A na szczycie: status quo. Sabalenka przed Świątek

Na razie w najnowszym rankingu WTA zachowane zostało status quo - na jego czele wciąż jest Aryna Sabalenka (9416 punktów) przed Igą Świątek (8295 punktów) i Coco Gauff (6530 punktów). Różnice między nimi wydają się dość znaczące, ale zaczynający się za trzy tygodnie Australian Open wszystko może na szczycie wywrócić. Do zmagań w Melbourne to Polka przystąpi jako wirtualna liderka , niemniej w dwóch ostatnich edycjach AO triumfowała właśnie Białorusinka.

Aryna Sabalenka dogoniła Jeleną Janković w rankingu wszech czasów. Kolejne trzy gwiazdy minie już niebawem

Kolejny tydzień na szczycie listy WTA sprawił, że Aryna Sabalenka zanotowała też awans na liście wszech czasów. Białorusinka już rok temu po US Open spędziła w roli liderki osiem tygodniu, w Cancun na drugą pozycję zepchnęła ją Iga Świątek. Teraz do zmiany doszło 21 października, była spowodowana absencją Polki w turniejach w Azji, przez tymczasowe zawieszenie raszynianka nie mogła się zgłaszać do zawodów. Teraz dołożyła dziesięć, a pięć ma jeszcze zagwarantowanych, do końca Australian Open.