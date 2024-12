A przypomnijmy - we wrześniu Polka dostała informację od ITIA o pozytywnym wyniku badania antydopingowego, wykryto u niej trimetazydynę. Została natychmiast tymczasowo zawieszona, ale sprawa nie została ujawniona publicznie. Świątek szybko udało się wykryć, że zanieczyszczona została tabletka melatoniny, mająca jej pomóc w zaśnięciu po jet lagu. I złożyła odwołanie - rozpatrzone pozytywnie. Po 22 dniach jej zawieszenie anulowano, znów mogła grać. Ostatecznie przyznała się do błędu, została "skazana" na 30 dni odpoczynku od tenisa.

Halep zaś nie grała przez 15 miesięcy, później karę zredukowano jej z czterech lat dyskwalifikacji do dziewięciu miesięcy . O co pretensje ma więc Rumunka?

Chłodne relacje byłych wielkoszlemowych mistrzyń i liderek rankingu WTA. Simonie Halep jeszcze nie przeszło

Nazwisko Świątek nie pada, podobnie jak i Jannika Sinnera - lidera rankingu ATP, który miał dwa pozytywne wyniki badań antydopingowych wiosną w Indian Wells. W jego przypadku ITIA nagłośniła sprawę dopiero pod koniec sierpnia, Włoch został uniewinniony. I to w pewnym sensie może być dla niego problemem, bo stało się pretekstem do odwołania do CAS przez WADA. I może jeszcze wypaść z gry na kilka miesięcy.

U Simony Halep było zaś inaczej. O pozytywnym wyniku badania podczas US Open dowiedziała się 7 października 2022 roku, dwa tygodnie później ITIA już sprawę nagłośniła . I to właśnie stało się głównym tematem w rumuńskich mediach, a przy tym ma wpływ na zachowanie Halep. W czwartek Abu Zabi spotkała się z Polką na korcie, po dwóch stronach siatki. Gdy się żegnały, "chłodno" podały sobie ręce , z Paulą Badosą 33-letnia tenisistka się z kolei wyściskała.

Iga Świątek odwołała się od decyzji ITIA w ciągu 10 dni. Brytyjka o szczegółach informowania o sprawach dopingowych w tenisie

Dużo jaśniejsze jest wyjaśnienie dyrektor generalnej ITIA Karen Moorhouse, z którą rozmawiał portal Tennis365.com. Po pierwsze: zdaniem tej organizacji, rozpatrującej obie sprawy, ta z udziałam Halep ma inny, poważniejszy charakter. - U Świątek skażony produkt był lekiem. Więc nie było nierozsądne, aby gracz założył, że regulowany lek będzie zawierał to, co jest napisane o jego składnikach Poziom błędu był najniższy. A zakażenie Halep nie było spowodowane lekiem. To był suplement kolagenowy, więc poziom winy okazał się wyższy - tłumaczy Moorhouse. To wyjaśnienie w kwestii wysokości kar dla obu tenisistek.