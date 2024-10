Finał Polki na Bliskim Wschodzie. 6:1, 6:1 i 6:0. Dwie efektowne wygrane w 5 godzin

Można śmiało postawić tezę, że Zuzanna Pawlikowska czuje się w Szarm el-Szejk niemal jak u siebie w domu. To w tej lokalizacji zdobyła 2 z 4 swoich dotychczasowych zawodowych tytułów. Oba zgarnęła w grze podwójnej - jeden w imprezie rangi ITF W35, a drugi - ITF W15. Po ten ostatni sięgnęła nie tak dawno, bo 20 dni temu . Teraz młoda Polka jest na dobrej drodze, by znów zdobyć jakieś trofeum w egipskiej lokalizacji. A być może nawet dwa. Dzisiaj zameldowała się w półfinale singla i finale debla.

Podczas piątkowej rywalizacji 19-latka miała do rozegrania dwa spotkania. Na pierwsze z nich wyszła już o godz. 9:00 czasu polskiego. Rywalką tenisistki notowanej na 704. miejscu w rankingu WTA była Mirjana Jovanović, plasująca się pod koniec dwunastej setki. Rozstawiona z "6" Pawlikowska była wyraźną faworytką pojedynku i sprostała tym oczekiwaniom. Potrzebowała zaledwie 59 minut , by uporać się z przeciwniczką.

Wymarzony dzień Zuzanny Pawlikowskiej w Szarm el-Szejk. Nie dała szans rywalkom

Już początek spotkania ułożył się po myśli Zuzanny. Po utrzymaniu swojego podania na starcie, dobrała się do serwisu przeciwniczki i zrobiło się 2:0. Po chwili rywalka zdołała wywalczyć re-breaka, ale to był jedyny przebłysk ze strony Jovanović. Od tego momentu zaczął się koncert naszej reprezentantki. W kolejnych minutach Pawlikowska zgarnęła 16 punktów, a przeciwniczka - zaledwie 4. To przerodziło się w triumf Polki w premierowej odsłonie meczu rezultatem 6:1.