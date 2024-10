Polka obroniła pięć meczboli i dokonała cudu. 6:0 na koniec, choć rywalka 233 lokaty wyżej

Stany Zjednoczone to dla Olivii Lincer druga ojczyzna, gdyż na co dzień zamieszkuje w tym kraju wraz z rodziną. Swój jedyny jak dotąd zawodowy tytuł wywalczyła jednak na Dominikanie, podczas imprezy rangi ITF W15 w Santo Domingo. W tym momencie jest już o dwa kroki od tego, by dołożyć kolejny skalp, jeszcze cenniejszy. I przy okazji - na terytorium USA. 19-letnia reprezentantka Polski świetnie radzi sobie podczas turnieju ITF W35 w Hilton Head Island.

