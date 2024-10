Triumfatorka Australian Open 2024 nadała komunikat. Uraz okazał się poważniejszy, to koniec

Po wycofaniu się Magdaleny Fręch i Leylah Fernandez z turnieju WTA 250 w Osace, to Elise Mertens była najwyżej rozstawioną zawodniczką japońskiej imprezy. Po efektownym przejściu przez pierwszą rundę, w kolejnej zmierzyła się z Kimberly Birrell. Początkowo spotkanie układało się pomyślnie dla mistrzyni tegorocznego Australian Open w grze podwójnej. Wygrała pierwszego seta, prowadziła w drugim. Wtedy wpuściła jednak rywalkę do gry, a sama z czasem zaczęła walczyć nie tyle z przeciwniczką, co z własnym zdrowiem.

