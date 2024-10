Decyzja o przyznaniu polskiego obywatelstwa Lindzie Klimovicovej zapadła miesiąc temu, ale dopiero teraz została dostarczona i ogłoszona . W Czechach był jedenastą rakietą, nasi sąsiedzi z południa mają aż 10 zawodniczek w TOP 150 rankingu WTA, podczas gdy my tylko trzy. Na razie, tak się przynajmniej wydaje, 20-latka większe szanse na grę w spotkaniach choćby Billie Jean King Cup będzie miała właśnie w naszych barwach.

A mimo to decyzja zawodniczki, od zeszłego roku trenującej przecież w BKT Advantage Bielsko-Biała, wywołała spore poruszenie w tenisowych kręgach.

Jedno o "zdradzie", inni o "kupowaniu reprezentantów". Czesi poruszeni transferem swojej zawodniczki

Jedynie Iga Świątek , Magdalena Fręch i Magda Linette w tej chwili są wyraźnie wyżej. A to może ułatwić zawodniczce dalszy rozwój. Przypomnijmy, Klimovicova była szóstą juniorką świata, w profesjonalnej rywalizacji ma już sześć tytułów.

Podobnie gorąco jest zresztą pod artykułem na Sport.cz - i tu są opinie wyrażające dezaprobatę, ale i zadające pytania o powody takiej decyzji. Jednocześnie obrywa się czeskiemu związkowi tenisowemu. "Jest to jej dobrowolna decyzja, ale ciekawi mnie, czy jej ojciec, matka, dziadek albo babcia są Polakami? Inaczej jest to kupowanie reprezentantów, jak w Kazachstanie. Bo tam tenisistki urodziły się w Moskwie i nadal tam mieszkają na stałe, a w Kazachstanie co najwyżej grają w jednym turnieju. Podobnych "zakupów" jest wiele w lekkoatletyce, głównie biegaczy z Afryki. A reprezentantów powinno się wychować lub przynajmniej powinni mieć jakieś powiązania krwi" - pisze Rudolf Kubicek.