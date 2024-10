61 minut i było po wszystkim. Niewiarygodne, Polka zagra o dziewiąty tytuł w tym roku

Gdy po zeszłorocznym US Open rozczarowana Iga Świątek wróciła do kraju, bo straciła wówczas pozycję liderki światowego rankingu na rzecz Aryny Sabalenki, wzięła się mocno do pracy. Zaprosiła do wspólnego trenowania także Martynę Kubkę, rówieśniczkę, która była bardzo daleko w rankingu WTA, na początku szóstej setki. Być może te wspólne zajęcia nie miały większego znaczenia, może miały, trudno powiedzieć. Niemniej zawodniczka pochodząca z Zielonej Góry zaczęła spisywać się dużo lepiej.

