Nie tylko Iga Świątek w tarapatach. Wystarczy spojrzeć na Hurkacza

Hubert Hurkacz w trudnej sytuacji

13. miejsce - już oficjalnie od 21 października to jest pozycja Huberta Hurkacza w rankingu ATP. W ostatnim czasie wycofał się z turnieju w Bazylei, co kosztować go będzie kolejne cenne punkty. Jego rywale będą starali się wykorzystać tę szansę. Po piętach depczą mu Frances Tiafoe, Lorenzo Musetti i Ugo Humbert. W rankingu live Hurkacz jest już wyprzedzony przez Holgera Rune, co oznacza kolejny spadek.