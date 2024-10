Hubert Hurkacz niestety wciąż nie wrócił do gry. Polaka ostatni raz na kortach oglądaliśmy podczas niezwykle nieudanego dla niego US Open. Od tego momentu regularnie wycofywał się z kolejnych turniejów, w tym z tego rangi ATP 1000 w Szaghaju, w którym to miał bronić tytułu. Jakby tego było mało, turniej ATP 250 w Sztokholmie wygrał Tommy Paul, co sprawia, że Amerykanin wyprzedził Hurkacza w rankingu na żywo, a to nie koniec, kolejne złe wieści czyhają za rogiem.