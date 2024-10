Burza wokół Abramowicz. Hurkacz komentuje, szczere słowa z ust Polaka

Polacy z niecierpliwością czekają na powrót Igi Świątek do wielkiego tenisowego grania. Raszynianka po przegranym ćwierćfinale US Open wycofywała się z kolejnych turniejów i ma dopiero zaprezentować się kibicom podczas WTA Finals. W międzyczasie prawdziwe trzęsienie ziemi nastąpiło w jej sztabie szkoleniowym. Tomasza Wiktorowskiego w roli pierwszego trenera zastąpił Wim Fissette. Zdaniem niektórych fanów przyczyniła się do tego między innymi Daria Abramowicz.

