Hurkacz zdradził, co zobaczył w szpitalu. To mógł być koniec, diagnoza jak wyrok

Hubert Hurkacz wciąż nie wrócił do formy sprzed kontuzji. To nie koniec jego walki

Dalsza część historii jest znana. Najlepszy polski tenisista przeszedł operację, wrócił do gry, lecz nie prezentował takiego poziomu jak wcześniej. Efekt? Spadek poza pierwszą dziesiątkę zestawienia ATP. Ostatnio o 27-latku słychać głównie z powodu wycofywania się z turniejów. "Emocjonalnie był to dla mnie trudny czas. Nie wiedziałem, czy wrócę do gry. Nie wiedziałem, kiedy wrócę. Byłem zdeterminowany, ale nikt niczego nie mógł mi zagwarantować. Obawiałem się, że stanie się to dopiero w przyszłym roku. Nie miałem pojęcia, jaki osiągnę poziom sprawności ani ile czasu to wszystko zajmie. Kocham tenis i chcę grać. Mam znacznie wyższe ambicje niż to, co osiągnąłem do tej pory" - zaznaczył nasz rodak w późniejszym fragmencie wywiadu.