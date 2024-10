Wyczekiwane wieści ws. Huberta Hurkacza. Już wszystko wiadomo

Hubert Hurkacz ten sezon rozpoczął wyśmienicie. Polak w końcu pokazał się z bardzo dobrej strony w turnieju rangi Wielkiego Szlema. Nasz gwiazdor dotarł bowiem aż do ćwierćfinału rywalizacji o tytuł w Australian Open. W pojedynku o półfinał stoczył kosmiczny bój z Daniłem Miedwiediewem. Ostatecznie to były mistrz US Open wygrał, ale potrzebował do tego aż pięciu bardzo wyczerpujących setów. Hurkacz z pewnością zapamięta ten turniej na długo.

