Duda zremisował z wiceliderem

W środę Jan-Krzysztof Duda miał bardzo trudne zadanie. Zasiadł on do partii czarnymi bierkami z Anishem Girim. Holender zaliczył w turnieju kapitalną serię zwycięstw, dzięki czemu realnie przyłączył się do walki nawet o zwycięstwo. Po dziewięciu rundach zgromadził on na swoim koncie sześć punktów, tracąc tylko pół „oczka” do Magnusa Carlsena.



Panowie rozegrali partię angielską, szybko tracąc po skoczku. Dość wcześnie z szachownicy zniknęły także hetmany. Finalnie wydawało się, że nieco lepszą pozycję miał Polak, który starał się to wykorzystać. Holenderski szachista dobrze się jednak bronił, a po kluczowej wymianie w końcówce obaj powtórzyli ruchy, przez co doszło do remisu.

Vidit zaprzepaścił dużą szansę

Tym razem spokojniejszą partię rozegrał Magnus Carlsen. Norweg zmierzył się z Siergiejem Karjakinem. Starcie nie potrwało długo, co potwierdza fakt, że obaj skończyli grę z czasem zbliżonym do tego, jaki otrzymują na początku rozgrywki. Wszystko przez to, że doszło do momentu, w którym Carlsen bez ustanku atakował hetmana, którym rywal uciekał.



Podczas dnia posypały się jednak zwycięstwa. Pełny punkt zdobyło aż czterech zawodników. Co ciekawe, trzech z nich wygrało czarnymi bierkami. Zrobił to m.in. Richard Rapport. Węgier rozprawił się z Fabiano Caruaną. Amerykanin poddał się krótko po kontroli czasu. Ponadto pierwszy triumf w zmaganiach odniósł Nils Grandelius, pokonując Daniiła Dubowa. Białymi bierkami kolejne punkty wywalczył Andriej Jesipienko, ogrywając obrońcę tytułu - Jordena Van Foreesta.

Fatalnie swoją sytuację w turnieju zepsuł Santosh Gujrathi Vidit. Hindus długo znajdował się w ścisłej czołówce. Wydawało się, że ma on dobrą okazję do powiększenia swojego dorobku, grając białymi z Rameshbabu Praggnanandhaą. Niespodziewanie w "bratobójczym" pojedynku to młodszy szachista przejął inicjatywę i ostatecznie sięgnął po wygraną.



Wyniki:

Anish Giri – Jan-Krzysztof Duda 0,5:0,5

Siergiej Kariajkin – Magnus Carlsen 0,5:0,5

Sam Shankland – Shakhriyar Mamedyarov 0,5:0,5

Fabiano Caruana – Richard Rapport 0:1

Santosh Gujrathi Vidit - Rameshbabu Praggnanandhaa 0:1

Andriej Jesipienko - Jorden Van Foreest 1:0

Daniił Dubow - Nils Grandelius 0:1



Wyniki po dziesięciu rundach:



1. Magnus Carlsen - 7 punktów

2. Anish Giri - 6,5 punktu

3. Shakhriyar Mamedyarov - 6 punktów

4. Richard Rapport - 6 punktów

5. Andriej Jesipienko - 5,5 punktu

6. Siergiej Karjakin - 5,5 punktu

7. Santosh Gujrathi Vidit - 5,5 puntów

8. Fabiano Caruana - 5 punktów

9. Jan-Krzysztof Duda - 4,5 punktu

10. Jorden Van Foreest - 4,5 punktu

11. Sam Shankland - 4 punkty

12. Daniił Dubow - 3,5 punktu

13. Rameshbabu Praggnanandhaa - 3,5 punktu

14. Nils Grandelius - 3 punkty