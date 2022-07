Na żywo: PRIME SHOW MMA 2. Oficjalne ważenie. WIDEO |

Prime Show MMA 2 już w sobotę 9 lipca.



Karta walk Prime Show MMA 2:



Norman "Stormin" Parke vs Grzegorz "Szuli" Szulakowski

Damian "Stifler" Zduńczyk vs Sergine "Bombardier" Ousmane Dia

Dominika Rybak vs Klaudia Kapuśniak

Marcin "Polish Zombie" Wrzosek vs Piotr Kałuski

Adam Soroko vs Paweł "Tybori" Tyburski

Michał "Bagietka" Gorzelańczyk vs Jan Patecki

Jaś Kapela vs Konrad "Skolim" Skolimowski

Jakub "Hecman" Rygiel vs Dawid Ambro

Sebastian "Ztrolowany" Nowak vs Marcin "Mielonidas" Makowski

Mateusz "Milu" Mil vs Mikołaj Jędruszczak

Maciej Rataj vs Mikołaj "VanDal" Rdzanek