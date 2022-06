FEN 40. Kacper Formela - Aleksandr Gorshechnik. Ważenie przed walką. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Fragment oficjalnej ceremonii ważenia przed galą FEN 40 w Ostródzie.



Karta walk FEN 40:



Kacper Formela (13-4-0) vs. Aleksandr Gorshechnik (18-5-0)

Cezary Oleksiejczuk (8-2-0) vs. Kamil Kraska (8-1-0)

Marcin Naruszczka (23-11-2) vs. Piotr Kuberski (9-1-0)

Adrian Zieliński (21-11-0) vs. Jacek Jędraszczyk (8-3-0)

Patryk Duński (8-5-1) vs. Wojciech Kawa (4-1-0)

Szymon Dusza (10-7-0) vs. Wawrzyniec Bartnik (6-2-0)

Wojciech Janusz (11-7-0) vs. Łukasz Klinger (10-6-0)

Dariusz Hrehorowicz (0-0-0) vs. Adam Lazar (0-0-0)