Tadeusz Michalik dla Interii: Zrobiłem to dla mojego przyjaciela.

- Co zdecydowało, że w Tokio wywalczyłem olimpijski medal? Determinacja oraz to, że do Japonii pojechałem to zrobić dla mojego kolegi Dominika Sikory, którego nie ma już wśród nas - mówi w rozmowie z Interią Tadeusz Michalik, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Tokio w zapasach.