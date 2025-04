Przemysław Saleta zaniepokoił fanów. Wrzucił zdjęcie z ratownikiem

Przemysław Saleta zamieścił zdjęcie, fani zaskoczeni

Tylko ci, którzy zagłębili się w temat, mogli szybko dowiedzieć się, o co chodzi. Fotografię oryginalnie zamieścił profil serialu medycznego "Na sygnale". Twarzą Salety reklamowano kolejne odcinki, w których sportowiec miał być osobą poszkodowaną, której udzielano by pomocy. "A to Ci niespodzianka! Wszystkich sympatyków Serdela (i doktora Góry rzecz jasna!) zapraszamy na dwa premierowe odcinki dziś o 21:55 i 22:25" - można było przeczytać.