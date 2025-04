Polski boks znów świętuje. Wystarczyło jedno zdjęcie, koleżanka Szeremety się chwali

Boks olimpijski w kraju nad Wisłą w ostatnich kilku miesiącach wyraźnie odzyskał drugie życie . Ogromna w tym zasługa Julii Szeremety, która zdobyła pierwszy krążek dla Polski w tej dyscyplinie w XXI wieku. Nie tylko chełmianka należy jednak do ścisłej światowej czołówki. Doskonale pokazał to choćby Puchar Świata World Boxing w Brazylii. Podopieczna Tomasza Dylaka wraz z koleżankami do ojczyzny wróciła z łącznie siedmioma medalami. Żadna inna nacja nie stała na podium więcej razy.

"Cieszę się bardzo, że to wszystko tak szybko się rozwija. Myślałem, że sukcesy będą przychodzić trochę później, tym bardziej że te półtora-dwa lata do igrzysk to jest trochę, jak już padło to słowo, laboratorium, w którym próbujemy różnych metod. Jednym zawodniczkom będą one się podobać i będą pasowały, a innym nie. Natomiast tutaj od razu, już na pierwszym Pucharze Świata, przyszedł tak duży sukces" - mówił w rozmowie z Interia Sport opiekun kadry, Tomasz Dylak.