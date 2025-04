Nagle zaczęli mówić o Marinie Łuczenko-Szczęsnej. To dla niej wielka szansa

Warto przypomnieć, że Marina zaczynała karierę bardzo młodo. Jeszcze jako nastolatka starała się o rolę w musicalu Janusza Józefowicza "Romeo i Julia", a potem udało jej się zakręcić w polskim show-biznesie. Pojawiały się też spekulacje, że Szczęsny przeszedł na sportową emeryturę po to, by zająć się dziećmi, a żonie dać możliwość rozwijania kariery.

Marina Łuczenko-Szczęsna zrobiłaby karierę w Hiszpanii?

Piotr Grabarczyk z "Pudelka" pojechał do Barcelony i na miejscu postanowił spytać przechodniów, co sądzą o piosence "Forever 21" nagranej już ponad dobry rok temu przez Marinę Łuczenko-Szczęsną. Co ważne, utwór był nagrany w języku polskim i miał jedynie kilka wstawek po angielsku. To jednak mieszkańcom Barcelony w ogóle nie przeszkadzało.

Niektórzy twierdzili, że piosenka nadałaby się na Eurowizję albo przebój lata. Inni mówili: "Ma charyzmę pewnej siebie laski. Mnie się podoba" i "No halo! Jest boska". Pojawiły się jednak również głosy krytyczne: "To fajny utwór, ale monotonny. Brzmi jak wszystko, co popularne teraz" - stwierdziła grupa przechodniów.

Marina Łuczenko-Szczęsna będzie musiała ciężko pracować na swój sukces

Jordi Chicletol to hiszpański dziennikarz muzyczny, który postanowił porozmawiać z Pudelkiem na temat Mariny. Zachęcił ją do tego, by spróbowała popracować z miejscowymi twórcami i na początku powystępowała w roli supportującej. Żeby móc się dobrze wgryźć w miejscowy przemysł muzyczny, musi wyrobić sobie kontakty. "Powinna wykorzystać to, że Barcelona ma bardzo bogate życie nocne i dużo się tu dzieje. Jeśli da się poznać na tutejszych scenach i będzie ciężko pracować, to ma szanse na sukces" - twierdził. Reklama

DJ Peter Darling ocenił za to muzykę Mariny jako "chwytliwą" i "poprawną". Stwierdził, że kluczem dla niej może być współpraca z hiszpańskimi artystami, co pomogłoby jej zdobyć rozgłos. "Jej głos jest stworzony do popu. To nie jest potężny wokal na miarę Mariah Carey, ale skromniejszy, w stylu choćby Duy Lipy, co naprawdę działa" - podkreślił. To oznacza, że Marina Łuczenko-Szczęsna będzie musiała trochę popracować, ale owoce międzynarodowej kariery mogą być tego warte.

Marina Łuczenko-Szczęsna / PIOTR ANDRZEJCZAK/MWMEDIA / MWMedia