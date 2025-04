Meyna zawalczy o pas z Wachem. Prywatnie jest przyjacielem Nawrockiego

Już 12 kwietnia, podczas gali Kapeo Rocky Boxing Night, Meyna zmierzy się z Mariuszem Wachem. Stawką pojedynku jest należący w tej chwili do Meyny tytuł mistrza Polski w zawodowym boksie w wadze ciężkiej. "Mariusz już wszystko widział, więc ciężko będzie go zaskoczyć. Natomiast na pewno mogę wykorzystać atut swojej młodości" - mówił o Wachu jego rywal w rozmowie z Interią.

Kacper Meyna dobrze zna się z Nawrockim

"Znamy się siedem lat. Trenowaliśmy razem, nawet wyciskaliśmy ciężary na klatkę. Kto był lepszy? To niech już Karol Nawrocki powie, on na pewno pamięta (śmiech). Delikatnie też sparowaliśmy, ale to było bardziej w formie zabawy. Karol to w porządku kolega, przyjaciel" - mówił Meyna.