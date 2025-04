Julia Szeremeta zapytana o życie uczuciowe. Postawiła sprawę jasno

Julia Szeremeta zapytana o to, czy jest samotna

Marcin Prokop był ciekawy, czy Szeremeta ma kogoś oraz czy byłby ktoś taki, kto w kontekście wyjazdów na zgrupowania i zawody byłby w stanie dotrzymać jej kroku. " Kurczę, ciężko. Na pewno jest to duże poświęcenie, no bo my jesteśmy cały czas na zgrupowaniach i to różnie bywa, czy to partner/partnerka, zależy u kogo, czy z rodziną " - zaczęła.

Julia Szeremeta znalazła drugą rodzinę

"To prawda, jestem osobą towarzyską, lubię, jak coś się dzieje, cały czas z kimś przebywam. Czasem są takie momenty i kryzysy, że chciałoby się wrócić z tego zgrupowania do znajomych, do rodziny, ale trzeba to wytrwać. (...) U nas jest super atmosfera w kadrze. Mamy się czasem dość, jak przebywamy już trzy tygodnie na zgrupowaniu i chcemy już do domu i się nie odzywamy, ale tak to naprawdę mamy super atmosferę, spędzamy razem czas (...) więc druga rodzina tak naprawdę" - podsumowała zawodniczka.