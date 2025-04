Matka polskiej freak fighterki uprawiała sport. Była reprezentantką kraju

Laluna Unique - a właściwie Katarzyna Lirsz - już jakiś czas temu dała poznać się fanom sportu. Celebrytka znana z programu "Królowe Życia" postanowiła pójść w ślady innych gwiazd ze świata show-biznesu i zdecydowała się na debiut we freak fightach. Swoją debiutancką walkę na gali Fame MMA 14 z Wiktorią Jaroniewską co prawda przegrała, jednak podczas kolejnych występów w oktagonie zaprezentowała się już znacznie lepiej. Podczas Clout MMA 2 bez problemu pokonała Agnieszkę Bobek, a na gali Prime Show MMA 9 rozprawiła się z Wiolą Kotelecką.

Od ostatniego występu Laluny w oktagonie minęło już kilka miesięcy i nie wiadomo, czy w najbliższym czasie celebrytka zdecyduje się na kolejną walkę. Wszak freak fighterka ma teraz bardzo napięty grafik - zgłosiła się bowiem do programu "The 50". W tym show uczestnicy wykonują różnego rodzaju zadania, a w ostatnim odcinku musieli oni odbijać piłeczkę paletką od pingponga , stojąc w tym czasie na betonowym klocku. Laluna co prawda w tym zadaniu radziła sobie całkiem nieźle, jednak odpadła mniej więcej w połowie stawki, co bardzo ją zasmuciło.

Mama Laluny uprawiała tenisa stołowego i piłkę nożną

"Kasia bardzo chorowała jako dziecko. Miała ukrytą epilepsję. Powiedziałabym, że to jest cukierek ładnie opakowany. Piękny, ale nikt nie wie, co jest w środku. Nie chcieli mi jej nawet przyjąć do przedszkola. W każdej chwili mogła stracić przytomność, upaść. Potem to poszło w dobrym kierunku, bo trafiłam na właściwego lekarza. On mnie pokierował na odpowiednie leczenie, zabiegi i sytuacja się uspokoiła" - opowiadała Lirsz niegdyś w rozmowie z Dagmarą Olszewską w programie TVN "Co za tydzień".